Hızlı yağ yakma yolları

Hızlı yağ yakmak ve zayıflamak için ne yapılır?

Hızlı yağ yakmak için en etkili yöntemleri sizler için derledik. İşte o yöntemler;

Dinlenmeye zaman ayırın.

Antrenmanlar yapın.

Günde beş kere merdiven çıkın.

Güç antrenmanlarıyla vücudunuzu daha hızlı toparlayın.

Dengeli öğünler oluşturun.

Yürüyüş yapın.

Gün içerisinde kalsiyum almaya özen gösterin.

Yeşil çayı sık sık tüketin.

Gün içerisinde soğuk duş almaya dikkat edin

Bol bol D vitamini alın.

Akşam yemeklerinde hem sindirimi hızlandırmak hem de yağlarınızdan kurtulmak için çorba içmeyi ihmal etmeyin.

Hızlı yağ yakmak için evde yapabileceğiniz tarif;

Yeşil çaylı limonata

Malzemeler:

2 bardak yeşil çay

1 limon kabuğu rendesi

2 limon suyu

Tarçın çubuğu

Taze nane yaprakları

Yapılışı:

Yeşil çayı hazırladıktan sonra limon kabuğu rendesi ve tarçın çubukları ile beraber demleyin. Demlenen karışımı limon suyu ile karıştırın ve taze nane yapraklarıyla servis edin.

Kısa bilgiler

İdeal kilo hesaplama nasıl olur?

İdeal kiloya, pratik bir hesaplama yöntemi olan beden kitle indeksi (BKİ) hesabıyla bakılabilir. BKİ, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun karesine (m² ) bölünmesi ile hesaplanır.

Ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır?

Ketojenik diyetin temeli karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırmaya dayanıyor. Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et vb. gıdalarla yağ ve protein miktarı artırılıyor.