Hızlı ve pratik ev temizliği nasıl yapılır? Ev temizliği nasıl kolay yapılır! İşte tüyolar

Bir evi etkili ve yaşanır kılan en önemli özelliklerden birisi o evin temizliğidir.

Ev temizliği nasıl yapılır?

Haftanın başında yapılacak olan temizlik için nereden başlasam veya nasıl temizlesem gibi sorulara yardımcı olacağını düşündüğümüz en pratik temizlik taktiklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Planlı olmak size her işte vakit kazandırır. Temizliğe başlamadan önce o gün içerisinde evinizde mutlaka yapmanız gereken önemli işleri belli bir sıraya koymalısınız. Öncelikli olarak yapılması gereken işleri hallettikten sonra listede yer alan diğer temizlik işlerine geçebilirsiniz. Listenizde göz önünde bulunan yerlerin temizliğine öncelik vermenizi tavsiye ediyoruz.

Günlük temizlik

Temizliği günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek haftalık detaylı temizlik yaparken size zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; bulaşıkları bekletmeden yıkamak veya banyo yaptıktan sonra fayansları hızlı bir şekilde temizlemek gibi. Bu sayede tek boş gününüzde hem ağır bir temizlik yapmanıza gerek kalmaz hem fazla yorulmadan ve kısa süre içerisinde temizliğinizi bitirirsiniz. Günde birkaç dakikanızı ayırarak evinizde dağılan bölümleri toplayabilir, böylece boş gününüzde yapacağınız detaylı temizlik için zaman kazanmış olursunuz. Gün içerisinde kullandığınız eşyaları eski yerine temiz ve düzenli bir şekilde bırakmak da zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.

Haftada bir detaylı temizlik

Haftada en az bir kere detaylı temizlik yapmak evinizin her zaman düzenli ve temiz kalmasını sağlar. Detaylı temizliklerinize en az 20 dakika ayırmanız öneriyoruz. 20 dakika içerisinde ortalığı toplayabilir, toz alabilir, kirli çamaşırlarınızı yıkayabilir veya yerleri silebilirsiniz. Bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda işleriniz birikmez ve tüm gününüzü temizliğe ayırmak zorunda kalmazsınız.

Kalorifer Temizliği

Kaloriferin temizliğinden başlayabilirsiniz. Kalorifer temizliği sizi ve çocuklarınızı bakımına soğuk havalarda oluşabilecek hastalıklara karşı korur. Çünkü tozların en sık biriktirdiği yerlerden biri kaloriferlerdir. Isındıkça havaya dağılan tozlarla mikrop kapmanız olası bir durum olabilir. Kalorifer filtrelerini temizlemeniz ideal bir zaman olacaktır.

Koltuk minderleri temizliği

Evdeki minderler çok sık yıkanmayan bir diğer eşyalardır. 15 tatilde evdeki tüm minderleri temiz tutabilirsiniz. Öncelikle elektrik süpürgesi ile minderlerin üzerindeki tozları çekiniz. Daha sonra kumaşın cinsine göre olabilecek ayarda çamaşır makinesinde yıkayınız. Eviniz bu temizlikten sonra güzel ve hijyenik bir koku içinde olacaktır.

Cam temizliği

Ev temizliği yaparken bütün odalar için uygulamanız gerekenler var. Öncelikle iyi bir temizlik için odaların camlarını güzelce silmelisiniz ki güzel havanın tadını lekesiz camlarla çıkarabilin. Camları kolayca temizleyebilmek için cam silme aparatı işinizi görecektir. Güneşlik ve perdeleri yıkayın ve mis gibi asın.