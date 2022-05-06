Hızlı protein kaynağı: İbrahim Saraçoğlu'ndan muzun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Muz, son derece sağlıklı, lezzetli ve popüler bir meyvedir. B6 ve C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra, iyi bir potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Yağsız ve kolesterolsüzdür, neredeyse hiç sodyum içermez. İçerdiği lif ve antioksidanlarla kan şekerini dengeler, sindirim sistemini ve kalp sağlığını koruyabilir

Muzun Faydaları

Sindirim sistemi için faydalı olan muz sindirim sorunlarının da çözümüne destek verir. Muz lifli bir meyvedir ve kabızlık sorunu yaşayanların dostudur. Muzun faydaları arasında kalp ve damar sağlığını desteklemesi de yer alır. Muz potasyum zengini olduğu için böbreklere fayda sağlar. Muzun mutluluk hormonu salgılatma özelliği olduğu için depresyona iyi gelir. Muzda B6 vitamini önemli miktarda bulunduğu için diyabet hastaları için faydalıdır. Aynı zamanda tatlı krizlerini önler. Yüksek tansiyona iyi gelen muz gün boyu enerjik hissettirir. Ciltte ortaya çıkan hastalıkları geçirir. Özellikle akne ve siyah noktaları yok eder. Saçlar için de muz oldukça faydalıdır. Kanser düşmanı olan muz kansere karşı direnci arttırır. Muzda bulunan A vitamini gözlere iyi gelir.

Muzun besin değeri

Bir orta boy muz (118 gram) aşağıdaki besinleri içerir:

Kalori: 105

Karbonhidrat: 24 gram

Lif: 3,1 gram

Protein: 1,3 gram

Yağ: 0,4 gram

Muzun Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Muzun faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından şu şekilde sıralanmıştır; muz sindirim sistemine iyi gelir ve bağırsak kanserine karşı koruyucudur. Hormonların dengelenmesini ve kan dolaşımının düzenlenmesini sağlar. Vücudu dirençli hale getirir ve bağışıklığı kuvvetlendirir.

Muzda Hangi Vitaminler Var?

Muzda hangi vitaminler var diye merak edenler için sıraladık; Potasyum, Magnezyum, C Vitamini, A vitamini, E vitamini, Demir, B6 Vitamini, Kalsiyum, D vitamini ve Kobalamin.

Muz Nelere İyi Gelir

Muz nelere iyi gelir diye merak edenler için sıraladık;

Muzda çok fazla vitamin olduğu için muz bağışıklık sistemine iyi gelir.

Muz potasyum zengini bir meyvedir ve bu yüzden enerjiyi yükseltir.

Strese ve depresyona iyi gelir.

Kan basıncına iyi gelir.

Kilo almayı ve fazla yemeyi engeller.

Cilde iyi gelen muz cilde ışıltı verir.

Muz mide dostudur.

Muzun Cilde Faydaları

Muzun cilde faydaları mucizevidir. Muzdaki antioksidan cildi erken yaşlanmaya karşı korur ve hücreleri yeniler. Akne, sivilce ve siyah noktalar muz kabuğunda bulunan E, C ve B vitamini sayesinde geçirilir.

Muz Hamilelikte Faydalı mı?

Muz her yaşta ve her dönemli oldukça faydalı bir besindir. Kadınların en hassas dönemlerinden biri olan hamilelikte muz faydalı mı diye merak edenlere çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hamileliğin ilk sıralarında kadınların kâbusu olan sabah bulantıları için en iyi çözüm muzdur

Muzun Erkeklere Faydaları

Muzda bulunan çeşitli mineral ve vitaminler cinsel gücü arttırıcı özelliğe sahiptir. Özellikle muzun erkeklere faydaları bulunmaktadır. Erkeklerdeki prostat sorununa da iyi gelen muz libidoyu arttırır. Muzun içindeki yüksek potasyum orgazma da yardımcı olmaktadır. Ayrıca muz erkek üreme sistemi için de faydalıdır.

Muzun Zararları

Muzun zararları arasında ilk dikkati çeken bazı kişilerde fazla tüketildiğinde kabızlık sorununa yol açmasıdır. Ayrıca muzda yer alan iplik iplik olan lifler bazı kişilerde baş ağrısına neden olmaktadır. bu yüzden muz soyulurken liflerin çıkarılmasına dikkat edilmelidir. Aşır muz tüketimi vücutta hiperkalemiye neden olarak kalp için zararlıdır.