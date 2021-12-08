Hızlı kilo vermek için yoğurtla zayıflayın
Yoğurdun sindirimi kolay olduğu için özellikle diyet yapanların akşam saatlerinde tüketmesi önerilir.
Günlük beslenme rutininde yoğurda yer veren kimselerin diğerlerine göre daha çabuk zayıfladığı ve bu zayıflığında daha çok karın çevresinden gittiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Yoğurtlu karışım için malzemeler
- 1 kase yoğurt(organik)
- 2 yemek kaşığı yulaf
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
- 1 tatlı kaşığı keten tohumu
Yapılışı
Tüm malzemeyi yoğurdun içerisine alın. İyice karıştırın. Afiyet olsun.