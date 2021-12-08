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Kadın - Aile Hızlı kilo vermek için yoğurtla zayıflayın
Kadın - Aile

Hızlı kilo vermek için yoğurtla zayıflayın

Yoğurdun sindirimi kolay olduğu için özellikle diyet yapanların akşam saatlerinde tüketmesi önerilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:42:00 - 2021-12-08 13:44:47
Hızlı kilo vermek için yoğurtla zayıflayın

Günlük beslenme rutininde yoğurda yer veren kimselerin diğerlerine göre daha çabuk zayıfladığı ve bu zayıflığında daha çok karın çevresinden gittiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Yoğurtlu karışım için malzemeler

  • 1 kase yoğurt(organik)
  • 2 yemek kaşığı yulaf
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu
  • 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Yapılışı

Tüm malzemeyi yoğurdun içerisine alın. İyice karıştırın. Afiyet olsun.

 

 

Cilt bakımı beslenme ile daha güçlü
Cilt bakımı beslenme ile daha güçlü

Kadın - Aile

Cilt bakımı beslenme ile daha güçlü

   
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