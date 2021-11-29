hızlı kilo vermek için kür

Bitki kürleri denildiğinde ilk akla gelen soğan kürü, lahana kürü, maydanoz limon sarımsak kürü ve yoğurt kürü gibi şok zayıflama kürleri birçok kişi tarafından denenmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır.

Zayıflama çayı

Malzemeler:

4-5 adet lahana yaprağı

3 su bardağı içme suyu

Hazırlanışı:

Lahana kürü için 4 ya da 5 tane lahana yaprağını bütün olarak yaklaşık 3 su bardağı (750 mililitre) suyun içinde 7 dakika kadar haşlayınız. Haşlanan lahanaları ılındıktan sonra süzünüz. Lahana suyunu yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra içebilirsiniz. 5 gün uygulayıp takip eden 3 gün uygulamayı bırakmanız gerekir. Bu uygulamayı 3 kez tekrar ettikten sonra kürü tamamlayarak 10 gün ara vermeniz gerekir. Bu aradan sonra bir kez daha kürü tekrar etmelisiniz.