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Dünya Hizbullah'tan "Yok artık" dedirtecek şok açıklama
Dünya

Hizbullah'tan "Yok artık" dedirtecek şok açıklama

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya'ya destek açıklamasında bulundu. Nasrallah, Ukrayna ve NATO'nun Rus halkının haklarını hiçe saydığını belirterek, Moskova'nın kendi ulusal güvenliği ve sınırlarını koruma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:26:00 -
Hizbullah'tan "Yok artık" dedirtecek şok açıklama

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya'ya destek açıklamasında bulundu. Nasrallah, Ukrayna ve NATO'nun Rus halkının haklarını hiçe saydığını belirterek, Moskova'nın kendi ulusal güvenliği ve sınırlarını koruma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Dünya gündeminin en sıcak konusu 'Rusya ve Ukrayna' arasındaki savaş hakkında konuşan Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 'Ukrayna'da meydana gelen olaylardan Amerika sorumlu çünkü işlerin bu yönde gitmesi için kışkırtma ve baskılarda bulundular.' iddiasını dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna'da yaşayan Rus halkının haklarının, Kiev ve müttefiki NATO tarafından hiçe sayıldığını savunan Nasrallah, 'Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir.' değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

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