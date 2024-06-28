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Gündem Hizbullah’tan misilleme! Sen misin o açıklamayı yapan, İsrail?
Gündem

Hizbullah’tan misilleme! Sen misin o açıklamayı yapan, İsrail?

Yeniakit Publisher
2024-06-28 00:55:00 -
Hizbullah’tan misilleme! Sen misin o açıklamayı yapan, İsrail?

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, işgalci İsrail'in tehditlerinin kendilerini olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, İsrail'in sahaya çıkması durumunda daha fazla kayıp vereceğini iddia etti.

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in tehditlerinin bizi olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aksine, bunun bizi daha ihtiyatlı hazırlıklar yapmaya motive ettiğini söylemeliyim. Ama bunlar boş tehditlerdir. İsrail, sahada elde edemediğini, tehditle elde edemez." ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail'in sahaya çıkarsa daha fazla kayıp vereceğini ve böylece yok olma yolunda bir adım atacağını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'deki temasları sırasında sarf ettiği tehditvari sözlerin ardından Hizbullah ile savaş istemedikleri ve İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik çözüm bulmayı tercih ettikleri yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Kasım, İsrail Savunma Bakanı'na Gazze'deki savaşı durdurmasını, bunun herkes için gerçek bir kazanç olacağını ifade etti.

Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" söylemişti.

Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine eklemişti.
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- Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

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