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Dünya Hizbullah'tan korkuyorlar! İsrail'den Lübnan açıklaması
Dünya

Hizbullah'tan korkuyorlar! İsrail'den Lübnan açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-15 19:24:00 -
Hizbullah'tan korkuyorlar! İsrail'den Lübnan açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan'la olan kuzey sınırında bir savaşla ilgilenmediğini belirterek, 'Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz, durumu tırmandırmak istemiyoruz' dedi. İsrail daha önce Lübnan'a kara harekatı düzenleyip hiç bir sonuç elde edememişti. Hizbullah İsrail ordusuna ağır darbe indirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan'la olan kuzey sınırında bir savaşla ilgilenmediğini belirterek, "Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz, durumu tırmandırmak istemiyoruz” dedi.

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine aralıklarla düzenlenen saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan'la olan kuzey sınırında bir savaşla ilgilenmediğini belirtti. Gallant, "Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz, durumu tırmandırmak istemiyoruz. Hizbullah savaş yolunu seçerse bunun bedeli çok ağır olacaktır. Ama kendini dizginlerse duruma saygı duyarız ve her iki taraftan da ateş açılmasına rağmen her şey olduğu gibi devam eder” dedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 20 roket fırlatılmıştı

Hamas tarafından yapılan son açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan 20 roketle İsrail’in kuzeyindeki Nahariya kentinin hedef alındığı bildirilmiş, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Lübnan'dan atılan 9 roketin İsrail topraklarına geçtiğini belirtmişti. IDF, 5 roketin etkisiz hale getirildiğini ve 4 roketin boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.

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