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Dünya Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı
Dünya

Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 12:53:00 -
Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan askeri mevziye füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Radar askeri mevzisine füze ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Ayta eş-Şaab ve Ed-Duhayra beldesi çevresine fosfor bombasıyla vurduğu kaydedildi.

Lübnan'dan sızma tehlikesi ortadan kaldırıldı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde Lübnan topraklarından şüpheli sızma girişimine yönelik bazı raporların geldiği, ardından yapılan aramalar neticesinde olası bir güvenlik tehdidi ve şüpheli sızmanın ortadan kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
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