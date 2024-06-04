Hizbullah'tan İsrail'e tehdit! 'Bunu istiyorsanız hazırız'
Hizbullah hareketinin üst düzey yetkililerinden Naim Kasım siyonist İsrail'e seslendi.
Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan Yahudi işgal birimlerine saldırı düzenledi.
Kiryat Shmona'ya atılan füzeler sonrası yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangın saatlerce söndürülemedi.
İsrail'deki yangın gündemdeki yerini korurken, Hizbullah üst düzey yetkilisi Naim Kasım'dan açıklama geldi.
Naim Kasım, "Eğer İsrail topyekun bir savaş istiyorsa, biz buna hazırız." dedi.
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