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Dünya Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı
Dünya

Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 21:06:00 -
Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Hizbullah tarafından İsrail ordusuna ait Lübnan sınırdaki 7 askeri noktaya saldırı gerçekleştirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri noktalarına yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'e ait Metula, Merc, Dovev, er-Rahip, Birket Rişe, Cel el-Alem ve Ruveysat el-Alem askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre de Gazze'deki "insani ara"nın sona ermesinin ardından Lübnan-İsrail sınırında yeniden gerginlikler yaşanmaya başladı.

Haberde, İsrail ordusunun Metula yerleşim birimi karşısındaki Lübnan'a ait Tel el Hamamis bölgesinde yer alan bazı noktaları fosfor bombası ile vurduğu kaydedildi.

Öte yandan NNA'da yer alan bir başka habere göre İsrail ordusunun Lübnan'daki Mercayun ilçesine bağlı Mahle Sarde noktasındaki bir merkezi hedef aldığı aktarıldı.
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İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'ın 89 mensubu ve İsrail'in 6 askeri öldü.

Ayrıca karşılıklı çatışmalarda Lübnan'da 22, İsrail'de de 4 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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