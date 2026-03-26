Hizbullah'tan füze yağmuru: Siyonist İsrail’in iki tankı yerle bir edildi
Lübnan'ın güneyinde Siyonist İsrail’in başlattığı kara harekatı şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hizbullah, Marjayoun bölgesinde terör devleti İsrail’e ait iki tankı füzelerle imha ettiğini iddia ederken, bölge genelinde toplam yedi tankın hedef alındığını öne sürdü.
Katil İsrail ordusu söz konusu saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Bu gelişme, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı kara harekatının ardından yaşandı.
Terör devleti İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, harekatın amacının Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi tamamen kontrol altına almak olduğunu belirtmişti.