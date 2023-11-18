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Gündem Hizbullah’tan 2. Video İsrail perişan halde
Gündem

Hizbullah’tan 2. Video İsrail perişan halde

Yeniakit Publisher
2023-11-18 11:36:00 -

Hizbullah askeri medyası, Genel Sekreter Seyyid Hasan Nasrallah'ın son sözün savaş alanında olacağı yönündeki iddiasını gösteren bir video yayınladı. 2. Videoda İsrail’in sınır karakollarının nasıl etkisiz hale geldiğine ait görüntüler yer alıyor.

Hizbullah askeri medyası, Genel Sekreter Seyyid Hasan Nasrallah'ın son sözün savaş alanında olacağı yönündeki iddiasını gösteren bir video yayınladı. 2. Videoda İsrail’in sınır karakollarının nasıl etkisiz hale geldiğine ait görüntüler yer alıyor.

 

Perşembe günü erken saatlerde Hizbullah işgal altındaki bölgelerde sekiz hedefi vurarak İsrail işgaline zarar verdi.

Perşembe günü geç saatlerde Hizbullah'ın Askeri Medya Merkezi, İslami Direniş'in Perşembe günü İsrail sınır karakollarına düzenlediği saldırılardan bazılarını gösteren videolar yayınladı.

İlk videoda Lübnan direniş hareketinin El Bayyad, Hormon ve Cel El Alam'a yönelik saldırıları görülüyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aşağıdaki infografik, Perşembe ve Cuma günkü Direniş saldırılarının zaman çizelgesini göstermektedir:

Başka bir zaman çizelgesi, İsrail'in Perşembe ve Cuma günü Güney Lübnan kasaba ve köylerinin eteklerine yönelik saldırılarının zaman çizelgesini gösteriyor:

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi

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