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Dünya Hizbullah'ın 'vururuz' tehdidinden sonra AB'den açıklama! Saflarını ilan ettiler
Dünya

Hizbullah'ın 'vururuz' tehdidinden sonra AB'den açıklama! Saflarını ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-06-20 23:01:00 - 2024-06-20 23:48:26
Hizbullah'ın 'vururuz' tehdidinden sonra AB'den açıklama! Saflarını ilan ettiler

Hizbullah'ın, Güney Kıbrıs Rum kesimini tehdidinin ardından Avrupa Birliği'nden açıklama geldi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in olası Lübnan saldırısına ilişkin çok sert mesajlar verdi.

Nasrallah, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde Hizbullah'ın Güney Kıbrıs Rum kesimini savaşın bir parçası kabul edeceğini ve buna göre tutum sergileyeceğini ifade etti .

AB'den Güney Kıbrıs'a destek açıklaması!

Avrupa Birliği (AB), Hizbullah’ın tehdidinin ardından Güney Kıbrıs Rum kesimine destek açıklaması yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, “Güney Kıbrıs Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis de dün konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın bölgede veya bölge dışında hiçbir askeri operasyonun parçası olmadığını söylemişti. Hristodulidis, “Buna cevabım, Güney Kıbrıs’ın savaşa hiçbir şekilde dahil olmadığıdır. Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçasıdır. Örnek olarak (Gazze'ye) insani koridor aracılığıyla ortaya konan rolümüz, yalnızca Arap dünyası tarafından değil, tüm uluslararası toplum tarafından bilinmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

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