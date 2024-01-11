Hizbullah'ın kurduğu tuzak! ABD'li istihbaratçılar: Bu olursa savaştan çekiliriz

ABD'Yİ ORTA DOĞU'DAN GERİ ÇEKECEK TUZAK

Politico'ya konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri Hizbullah'ın Orta Doğu'da ABD'yi vurmaya hazırlandığını duyurdu dahası sadece Orta Doğu değil, Hizbullah'ın en büyük tuzaklarından biri de ABD'li yetkilileri kendi ülkelerinde suikast düzenlemek.

"ÇEKİLİRİZ"

Yetkililer, İran destekli savaşçıların böyle bir planlarının olduğunu gizli istihbarat raporlarında gördüklerini doğruladı. Yetkililer, Hizbullah'ın gerçekleştirebileceği saldırı türlerinin ayrıntılarını vermekten kaçındı ancak İran destekli grubun bölgedeki diğer savaşçılarında olmayan yeteneklere sahip olduklarını kaydetti.Politico ise ABD'li yetkililer veya askerlere yönelik bir suikastın olması durumunda savaştan uzak kalmaya çalışan Biden yönetiminin politikasının değişeceğini bildirdi. Analize göre ABD kanadı böyle bir durumda İsrail'i yalnız bırakarak bölgeden çekilmeyi tercih edecek. Hem Çin hem de Rusya ile mücadele veren ABD kanadının üçüncü bir mücadeleye girmeyeceği belirtildi.

Öte yandan yine aynı yetkililer ABD'nin hali hazırda Orta Doğu'dan bir çekilme planı olduğunu ve bunun görüşüldüğünü ancak son günlerde tartışmaların kesildiğini aktardı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

El Kassam Tugayları İsrail askerlerine kurdukları pusunun görüntülerini yayınladı. Drone ve eğitimli köpek ile bölgenin güvenli olduğunu düşünen İsrail askerleri kurulan bubi tuzağı yardımıyla tünele çekildi.

HER ŞEYİ İZLEDİLER

Anbean Hamas'ın karargahındaki bir kameraya yansıyan görüntülerde bir ip yardımıyla tünele girmeye çalışan askerlerin karanlık bir yolda ilerlediği ve daha sonra içeriden dumanların geldiği kayıtlara geçti. Hamas, içerideki askerlerin birçoğunun öldüğünü bazılarının ise yaralandığını kaydetti.

Öte yandan görüntünün çekildiği konum ise Şeyh Radwan bölgesi.