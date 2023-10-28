Hizbullah'ın İsrail Sınır Karakoluna yaptığı saldırı saniye saniye görüntülendi İsrail tankı böyle havaya uçtu
Hizbullah'ın Askeri Medya Merkezi Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınırda bulunan Avivim Kışlası yakınındaki bir İsrail tankına tanksavar füzesinin İsrail tankını havaya uçurduğu videosunu paylaştı…
2 dakikalık görüntüde bir İsrail tankının Lübnan'dan atılan iki tanksavar füzesiyle vurulduğu görülüyor. İslami Direniş'in bu operasyonu 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. Hizbullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle bölgedeki yüksek gerilimin ortasında, 8 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin sınırında işgal güçleriyle önleyici çatışmalara giriyor.
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