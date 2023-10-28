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Sosyal Medya Hizbullah'ın İsrail Sınır Karakoluna yaptığı saldırı saniye saniye görüntülendi İsrail tankı böyle havaya uçtu
Sosyal Medya

Hizbullah'ın İsrail Sınır Karakoluna yaptığı saldırı saniye saniye görüntülendi İsrail tankı böyle havaya uçtu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 11:12:00 -

Hizbullah'ın Askeri Medya Merkezi Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınırda bulunan Avivim Kışlası yakınındaki bir İsrail tankına tanksavar füzesinin İsrail tankını havaya uçurduğu videosunu paylaştı…

2 dakikalık görüntüde bir İsrail tankının Lübnan'dan atılan iki tanksavar füzesiyle vurulduğu görülüyor. İslami Direniş'in bu operasyonu 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. Hizbullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle bölgedeki yüksek gerilimin ortasında, 8 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin sınırında işgal güçleriyle önleyici çatışmalara giriyor.

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Yorumlar

Çağlar

Ellerine dert görmesin gardaşım vur vur durma sürelerini bur

Eren

Allah razi olsun hepinizden allah zafer allahindir şupesiz
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