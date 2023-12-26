Hizbullah yerleşimci hırsızlar vurdu

Hizbullah askeri medyası, saldırıları ve sonuçlarını anlatan ardı ardına açıklamalarda bulundu.

İlk açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.35'te düşman askerlerinin uygun silahlarla Metat Kışlası civarına konuşlandırılmasını hedeflediği doğrulandı.

İkinci açıklamaya göre, İslami Direniş savaşçıları 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 12.40'ta Kiryat Shmona'nın doğusundaki Beit Hillel askeri üssünü uygun silahlarla hedef alarak doğrulanmış yaralanmalara neden oldu .

Üçüncü açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 13.00'te , Birket Risha sahası civarındaki düşman askerlerinin uygun silahlarla toplanmasını hedef aldığı belirtildi.



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Dördüncü açıklamaya göre, köylerin ve sivil evlerin hedef alınmasına yanıt olarak İslami Direniş savaşçıları, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 12.40'ta Misgav Am yerleşimindeki binaları füze silahlarıyla hedef aldı.

Beşinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 13.00'te Hanita Bölgesi civarında konumlanan İsrail düşman askerlerini uygun silahlarla hedef alarak doğrulanmış kayıplara neden olduğu belirtildi.

Altıncı açıklamaya göre, İslami Direniş savaşçıları 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 13.00'te Avivim (işgal altındaki Lübnan Salha köyü) ve Metula yerleşimlerini uygun silahlarla hedef aldı.

Yedinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 16.45'te "Manara Yerleşimi"ndeki bir binadaki "İsrailli" düşman askerlerini uygun silahlarla hedef alarak doğrulanmış kayıplara neden olduğu doğrulandı.

Bu arada Hizbullah askeri medyası, Kudüs yolunda şehitliği kucaklayan iki savaşçı Wissam Khalil Hammoud ve Abbas Hasan Hazimeh için yas tuttu.