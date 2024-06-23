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Dünya Hizbullah sınırda konuşlu İsrail aracını vurdu!
Dünya

Hizbullah sınırda konuşlu İsrail aracını vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 22:28:00 -
Hizbullah sınırda konuşlu İsrail aracını vurdu!

Lübnan'a yönelik saldırıları konusunda İsrail'i uyarmayı sürdüren Hizbullah hareketi, yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır hattındaki yerleşim biriminde konuşlu bulunan askeri aracı vurduğunu duyurdu.

Operasyonun güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ölü ve yaralılar var!

Hizbullah'ın Telgram hesabından yapılan açıklamada, operasyon neticesinde ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hizbullah Hareketi son olarak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında Güney Kıbrıs üslerini kullanırsa, Güney Kıbrıs Rum kesiminin potansiyel düşman olarak görüleceği uyarısıyla gündeme gelmişti.

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