Hizbullah Lübnan Sınırındaki İsrail Hedeflerini Vurmaya Devam Ediyor

Hizbullah askeri medyası yaptığı açıklamada, Direniş savaşçılarının Bayyad Blida bölgesine saldırdığını ve doğrudan kayıplara neden olduğunu belirtti.

"Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek için İslami Direniş savaşçıları, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 23:50'de Bayyad Blida'daki lojistik destek ekibini hedef aldı. Bakım çalışması yaparken uygun silahlarla doğrudan yaralanmalara neden oldular.”

İkinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 12.15'te Al-Raheb sahası yakınındaki İsrail askerleri ve araçlarının mevzilerini iki 'Burkan' roketiyle hedef aldığı ve doğrudan can kaybına yol açtığı belirtildi.

Üçüncü açıklamaya göre İslami Direniş savaşçıları, İslami Direniş savaşçıları 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 12.25'te Bayyad Blida bölgesini hedef alarak doğrudan isabet elde etti.

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Dördüncü açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 12.50'de Yiftah Kışlası'nı (Lübnan'ın işgal altındaki Kudüs köyü) hedef aldığı ve doğrudan isabet elde ettiği belirtildi.

Beşinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 22 Kasım 2023 Çarşamba günü öğleden sonra saat 01.15'te Zar'it Kışlası yakınındaki İsrail düşman askerlerinin mevzilerini iki Al-Burkan roketiyle hedef aldığına dikkat çekildi. vurmak.

Altıncı açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 22 Kasım 2023 Çarşamba günü öğleden sonra saat 01.35'te Ramiah bölgesini uygun silahlarla hedef alarak doğrudan isabet elde ettiği belirtildi.

Yedinci açıklamaya göre, İslami Direniş savaşçıları 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14.15'te Rmeish kasabasının karşısındaki Al-Mitat kışlasını hedef alarak doğrudan kayıplara neden oldu.

Sekizinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 15.15'te El Malikiye bölgesinde toplanan İsrail düşman askerlerini uygun silahlarla hedef aldığı ve doğrudan yaralandığı belirtildi.