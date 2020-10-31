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Aktüel Hizbullah Lideri Nasrallah, Nice saldırısını kınadı
Aktüel

Hizbullah Lideri Nasrallah, Nice saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 03:58:38 -
Hizbullah Lideri Nasrallah, Nice saldırısını kınadı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah, Fransa'nın Nice kentindeki saldırıyı kınadı.

Hizbullah'a bağlı televizyon kanalı al-Manar'da konuşan Nasrallah, "İslam'ın reddetmiş olduğu, Nice'teki saldırıyı kınıyoruz. Hiç kimsenin bunun hesabını İslam'a çıkarması doğru değildir." dedi.

"İslami terör ya da İslami faşizm diye bir şey yoktur, suçu işleyen kimse suçludur." diyen Nasrallah, Batılı yönetimlere hitaben, "Bu terör eylemlerinin sonucunu İslam'a ve İslam ümmetine yükleyeceğinize, gelin bu cemaatlerde sizlerin sorumluluğunuzu araştıralım." ifadelerini kullandı.

Nasrallah şöyle devam etti:

"Bu tekfirci düşünceyi sizler koruyup Suriye ve Irak'a gelişini kolaylaştırdınız. O insanlar sizin ülkenize geri dönüp Suriye, Irak ve Lübnan'da yapmış olduklarını yapacaklar. Fransız makamları kendisini anlaşılmayan sebeplerle İslam ve Müslümanlarla savaşa soktu. Kriz o uğursuz Fransız dergisinin Hz. Peygamber'i kötüleyen resimleri yayınlamasıyla başladı."

Nice kentindeki saldırıyı kınayan Nasrallah, semavi dinlere ve peygamberlere hakaretin engellenmesi için küresel mevzuatta bir yasal uygulama yapılması çağrısında bulundu.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice'teki saldırı için "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullanmıştı.

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