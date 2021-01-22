Hizbullah kamyonunda uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye, Arap ve Batı ülkelerine uyuşturucu üretimi ve dağıtımı için merkez haline geldi. Esed rejimi, Suriye halkına karşı savaşını finanse etmek için Hizbullah ve İran’a bağlı diğer milislerle uyuşturucu ticareti yapıyor. Suriye Ulusal Ordusu, rejim kontrolündeki bölgelerden gelen soba yüklü kamyonda 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirdi. el-Hamran’da ele geçen uyuşturucunun Hizbullah’a ait olduğu, Türkiye ve Avrupa’ya sokulmak istendiği ortaya çıktı. Üçüncü Kolordu’nun güvenlik kaynakları, sevkiyatın şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük sevkiyat olduğunu duyurdu.

Görevli albay, 1040 soba bulunan araca el koyduklarını, sobaların ağırlığının farklı olduğunu tespit ettikten sonra uyuşturucuları bulduklarını belirtti. 100 sobanın içine gizlenmiş, her birinde 1000 hap olan 918 ilaç torbası bulunduğu, 918 bin hapın ele geçirildiği öğrenildi.

Şoför itiraf etti

Sevkiyatın yapıldığı aracın şoförü, Hizbullah milislerinin uyuşturucunun bir kısmını Türkiye’ye, oradan da Avrupa ülkelerine geçirmek için Suriye’nin kuzeyine gönderdiğini itiraf etti. Sobaların özel olarak Hizbullah tarafından Şam kırsalındaki Adra’da üretildiği ve uyuşturucuyu taşıyabilmek için özel tasarlanmış gizli kutular bulunduğu tespit edildi. Hizbullah’ın Suriye’de 4 büyük uyuşturucu fabrikası bulunduğu ve burada üretilen uyuşturucunun daha önce Suudi Arabistan, Kuveyt ve Yunanistan gibi ülkelere gönderildiği belirtiliyor.

Mısır, Suriye limanlarından gelen 15 ton esrarı birkaç parti halinde ele geçirdi. Yunanistan, rejim kontrolündeki bölgelerden gönderilen 6 ton esrar ve 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. S.Arabistan, Ürdün, Kıbrıs, Türkiye ve İtalya’ya da benzer sevkiyatlar gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Esed ailesi üretiyor

Gazeteci Mervan Farzat, Adra’da, rejime bağlı Hizbullah’a yakın 4. Tümen’den birinin işlettiği fabrika bulunduğunu, hapların burada paketlendiğini söyledi. Ana kaynağın “El-Teavün” fabrikası olduğunu söyleyen Farzat, Hizbullah’ın Suriye’de çatışmalara katılmasının ardından birçok uyuşturucu fabrikasının Lübnan’dan Suriye’ye taşındığını, rejimin Hizbullah’a tesis sağladığını anlattı. Farzat’a göre Lazkiye’deki “El-Bassah” fabrikası, Humus’un El-Kuseyr kırsalındaki “Akrabiyah” köyünde, Şam’daki “El-Teavün” fabrikası ve Dera’daki “Neva” fabrikası dahil olmak üzere birçok noktada uyuşturucu üretiliyor. Suriyeli gazeteci, Samer Kemal El-Esad’a ait Al-Rabeeh peçete fabrikasında da uyuşturucu üretildiğini söyledi: “Hafız Munzher El-Esad, Lazkiye-Tartus yolunda uyuşturucu fabrikası işletiyor. Yakınında Şaliş ailesine ait bir fabrika daha var. Kardaha şehri yakınlarında Luay Talal El-Esad’in de bir fabrikası bulunuyor.”