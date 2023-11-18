Hizbullah İsrail’in sınır karakollarını yerle bir etti.

Hizbullah Askeri Medya Merkezi, dört ayrı açıklama yaparak, İslami Direniş'in Cuma günü saat 10.30'da İsrail işgal askerlerinin El-Taihat Üçgeni, El-Merj ve Ramim Kışlası yakınındaki toplantılarını hedef aldığını duyurdu.

Al-Manar tarafından yapılan açıklamada, saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla" yapıldığı belirtildi.

İlk açıklamada, "Savaşçılarımızın saat 10.30'da İsrail işgal askerlerinin oluşturduğu bir toplantıyı uygun silahlarla hedef alması nedeniyle doğrudan kayıplar oluştu" denildi.

İkinci açıklamaya göre ise bu arada saat 10.30'da İslami direniş savaşçıları Al-Marj Karakolu yakınında toplanan İsrail askerlerini hedef aldı ve doğrudan kayıplara neden oldu.

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Üçüncü açıklamada, yine saat 10:30'da gerçekleşen üçüncü saldırının, Ramim Kışlası (Lübnan'ın işgal ettiği Hounin kasabası) yakınındaki bir başka İsrail toplantısını vurduğu belirtildi.

Dördüncü açıklamaya göre saat 11.30'da İsrail'in El-Malikiyeh tesisine başka bir saldırı düzenlendi.

Hizbullah Askeri Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada, beşinci saldırının saat 13.05'te Yaraon yerleşim yerindeki İsrail toplantısını hedef aldığı belirtildi.

Lübnan direniş hareketi saat 13:25'te Dhaira İsrail karakolunda bir başka İsrail toplantısını da vurdu. Altıncı açıklamada, saldırının doğrudan can kaybına yol açtığı belirtildi.

Yedinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 14.40'ta El Assi mevkiini uygun silahlarla hedef alarak doğrudan isabet elde ettiği belirtildi.

Gazze'deki kararlı Filistin halkımıza destek vermek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışma içinde olan İslami Direniş savaşçıları, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 14.55'te Birket Rişa'da bir noktayı uygun silahlar kullanarak hedef alarak doğrudan isabetler gerçekleştirdi. sekizinci açıklamaya göre.

Dokuzuncu açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 15.00'te Al-Raheb bölgesi yakınındaki İsrail işgal askerlerinden oluşan bir topluluğu uygun silahlar kullanarak hedef aldığı ve doğrulanmış yaralanmalara neden olduğu belirtildi.

Onuncu açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 14.00'te Al-Mutela bölgesi yakınındaki İsrail işgal askerlerinden oluşan bir topluluğu iki saldırı İHA'sı kullanarak hedef aldığına ve bunun doğrulanmış yaralanmalara yol açtığına dikkat çekildi.

On birinci açıklamaya göre, İslami Direniş savaşçıları, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 15:30'da Al-Manara ormanında konuşlanmış İsrail işgal ordusuna ait müstahkem bir özel kuvvet grubunu uygun silahlarla vurarak isabetlerin doğrulanmasına neden oldu.

On ikinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 16.35'te Branit'teki 91. Tugay karargahı yakınında bir tankı uygun silahlarla hedef alarak doğrudan isabet elde ettiği vurgulandı.

On üçüncü açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının Cuma günü saat 19.00'da Ruwaisat Al-Alam bölgesini hedef alarak uygun silahları kullanarak doğrudan isabet elde ettiği vurgulandı.

Hizbullah askeri medyası, Genel Sekreter Seyyid Hasan Nasrallah'ın son sözün savaş alanında olacağı yönündeki iddiasını gösteren bir video yayınladı.