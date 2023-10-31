Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı savaşı tüm hızıyla devam ederken, Hizbullah kuzey sınırındaki çatışmanın topyekun bir savaşa dönüşmemesini sağlamaya çalışıyor gibi görünüyor. Çatışmayı yönetirken Hizbullah’ın kullandığı temel araçlardan biri de tanksavar güdümlü füzeleri (ATGM'ler)dir.

Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'de Har Dov'a havan topu saldırısıyla saldırmasının ertesi günü sahneye çıktı ve o zamandan bu yana stratejisi IDF sınır karakollarına ve askeri karakollara ve araçlara ATGM'lere havan topu atmaya odaklandı. Örgüt, savaşçılarının açıkta kalan IDF askerlerini - karakollarda veya tankların yakınında - gözetlediğini ve ardından onlara ve tesislerine ateş açtığını gösteren videoları internette yayınladı. Kuzey sınırında şu ana kadar yedi İsrail askeri ve sivil öldürüldü.

Tanksavar füzeleri, Hizbullah'ın sahip olduğu çok daha uzun menzilli füzelerle karşılaştırıldığında kısa menzilli, sadece 5 km civarında ve kilometrelerce uzaktaki küçük hedefleri vurabildikleri için oldukça isabetli. Hafif araçlarla veya kolayca kurulabilen, füzelerini fırlatabilen ve daha sonra ortadan kaybolabilen küçük savaşçı birimleri tarafından taşınabilirler. Taşıma kolaylığı ve nispeten düşük fiyat (birim başına onbinlerce dolar), 2022 Rus işgalinin başlangıcındaki Ukrayna ordusu gibi daha az yerleşik kuvvetlerin daha büyük ve daha iyi donanımlı zırhlı kuvvetleri durdurmasına olanak tanıyor.

Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Orna Mizrahi şöyle açıklıyor: "Ateş mücadelesi, Hizbullah'ın geçmişte İsrail'le benimsediği çerçeveyi sürdürüyor: göze göz". “Örgüt geçmişte yaralanan her Hizbullah ajanına karşılık bir İsrail askerine zarar vereceğini açıklamıştı. Hizbullah ve İran, kuzeydeki çatışmanın büyük bir tırmanma olmadan devam etmesini, böylece topyekün savaş eşiğinin altında kalmasını istiyor.”

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