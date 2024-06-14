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Dünya Hizbullah İsrail'i yakıyor!
Dünya

Hizbullah İsrail'i yakıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 07:00:00 -
Hizbullah İsrail'i yakıyor!

İsrail'in kuzeyinde Hizbullah tarafından atılan füzeler sebebiyle çıkan yangınlar yahudiyi panikletti.

Yangınların bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturduğu kaydedildi.

İsrail yayın organı Haaretz, İsrail'in Kuzey Bölgesi İtfaiye Şefi Yair Kiyam'ın, "Hizbullah'ın fırlatmış olduğu füzeler bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturuyor" sözlerini haberleştirdi.

Habere göre Kiyam, kuzeydeki Celil bölgesindeki Yahudi yerleşim bölgelerinde çıkan yangınların henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu.

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