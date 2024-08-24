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Dünya Hizbullah İsrail’i vuruyor! Anladığı dilden cevap verildi
Dünya

Hizbullah İsrail’i vuruyor! Anladığı dilden cevap verildi

Yeniakit Publisher
2024-08-24 00:07:00 -

Lübnan'dan gün boyu katil İsrail'in kuzey kesimlerine atılan 100 roket nedeniyle yangınlar çıktı. Hizbullah hareketi katil devletin ordu birliklerini hedef aldı.

İsrail ordu radyosu X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgi verdi.

Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'deki Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roket atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, roketlere karşı konulması ve bazılarının düşmesinin, Batı Celile'deki Ayn Zitim bölgesi yakınındaki Birya Ormanı'nın birçok noktasında yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi.

Katil ordusu hedef alındı

Hizbullah Kiryat Şmona'daki 769'uncu İsrail Doğu Tugay Komutanlığı'nı füzeyle vurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona kenti ve çevresine doğru 40 roket atıldığını tespit ettiği ve bu roketlere karşı koyması sonucu yangın çıktığı ifade edildi.
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İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Kaynak: AA

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