Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi

Hizbullah’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte imha edilen Merkava tankı sayısı 73’e yükseldi. Sadece bugün Güney Lübnan’daki sınır kasabalarında 18 Merkava tankı güdümlü füzelerle tam isabetle vuruldu.

Merkava Tankları Güney’de Mezarlığa Döndü: 73 Tank İmha Edildi!

Sınır kasabaları Siyonist tankları için adeta bir mezarlığa dönüştü. El-Kantara kasabasında 8, Deyr Seryan’da 5, Tayyibe’de 3 ve Dibl kasabasında 2 Merkava tankı Hizbullah savaşçılarının hedefi oldu. Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 Merkava tankı ve D9 tipi zırhlı dozerler yok edilmişti.

Hizbullah, bir tankın vurulmasının ardından yaralıları tahliye etmeye çalışan İsrail helikopterinin de hava savunma füzesiyle hedef alındığını ve geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Elit Golani Birliği Pusuya Düşürüldü, Ağır Kayıplar Verildi

Hizbullah’ın pusu operasyonları Siyonist ordusunun moralini yerle bir etti. İsrail medyasının da itiraf ettiği üzere, gece saat 02.00’de Hizbullah savaşçıları, Siyonistlerin "elit" Golani birliğine karşı kurduğu pusuda yakın mesafeden yüz yüze çatışmaya girdi.

Siyonist İsrail ordusu sözcüsü, çatışmalarda Golani Tugayı’na bağlı elit bir askerin öldüğünü doğrulamak zorunda kaldı. İsrail medyası ise gece boyunca 15 askerin yaralandığını bildirdi. İsrail Kanal 12 muhabiri, durumu "çok zor bir sabah" olarak nitelendirerek Siyonist işgalcilerin yaşadığı hezimeti ortaya koydu.

Tel Aviv ve Safed Nitelikli Füzelerle Vuruldu

Hizbullah, sadece sahada değil, düşman topraklarının derinliklerinde de etkili operasyonlar gerçekleştirdi. Tel Aviv ve Safed kentlerine yönelik nitelikli füze saldırıları düzenlendi.

Perşembe günü düzenlenen operasyonlarda Safed kentinin kuzeyindeki İsrail ordusuna ait Kuzey Bölge Komutanlığı karargahı (Dado Üssü) roket atışlarıyla hedef alındı. Ayrıca, Taberiye Gölü’nün batısındaki "Biriya" üssünde bulunan Demir Kubbe bataryaları kamikaze İHA sürüsüyle vuruldu.

Direniş Kararlılıkla Sürüyor

Hizbullah, Lübnan’ı ve halkını savunma kapsamında operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Metulla, Şamir, Abad ve Misgav Am gibi yerleşim yerlerindeki Siyonist askeri hedefler yoğun roket ve İHA atışlarıyla vuruldu. El-Kavzah kasabasında Siyonist ordu araç ve askerlerinin bulunduğu bir birlik de roketlerle hedef alındı.

Hizbullah, Kiryat Şmona ve Menara yerleşimlerini de roket atışlarıyla vurarak Siyonist işgalcilere yönelik uyarılarını sürdürdü.

Güney Lübnan’daki bu tarihi hezimet, Siyonist İsrail’in yenilmezlik efsanesinin bir kez daha yerle bir olduğunu ve Hizbullah direnişinin gücünü tüm dünyaya gösterdi.