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Gündem Hizbullah İsrail'i roketle vurdu!
Gündem

Hizbullah İsrail'i roketle vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 23:28:00 -
Hizbullah İsrail'i roketle vurdu!

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalarla bir fabrikanın füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail güçlerine yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Kefur bölgesindeki bir alüminyum fabrikasına yönelik daha önce gerçekleştirdiği saldırıya karşılık Hizbullah'ın da İsrail'in Şlomi bölgesinde yer alan savunma sanayi şirketi Rafael'in fabrikasını füzelerle vurduğu ifade edildi.

Askeri noktaları vurduklarını da duyurdular!

Saldırının ardından fabrikada yangın çıktı.

Hizbullah, bir başka açıklamasında ise İsrail'in Beyt el-Helil askeri noktasının katyuşa füzesi, Avivim yerleşim birimindeki bir evde konuşlanan askerlerin de güdümlü füze ile vurulduğunu duyurdu.

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