Hizbullah İsrail’e ait İHA’yı düşürdü Lübnan’da İran destekli Hizbullah, İsrail ‘e ait İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Lübnan’da İran destekli Hizbullah, İsrail ‘e ait İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Lübnan medyasında yer alan haberde, Hizbullah’ın Lübnan’ın güney sınırına giren İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) ateş açarak düşürdüğü belirtildi. Hizbullah’ın vurduğu İHA’yı ele geçirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu ise rutin faaliyetler sırasında Lübnan’ın güneyindeki küçük bir İHA’nın düştüğünü ve Hizbullah’ın İHA’dan herhangi bir bilgi elde ettiğine dair bir endişe olmadığını açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah daha önce İsrail’e ait İHA’ları düşüreceklerini söylemişti. Hizbullah, Lübnan’da 25 Ağustos tarihinde İsrail’e ait 2 İHA’yı düşürmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.