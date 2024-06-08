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Gündem Hizbullah İsrail'e ait askeri mevziyi kamikaze İHA ile vurdu
Gündem

Hizbullah İsrail'e ait askeri mevziyi kamikaze İHA ile vurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 11:29:00 -
Hizbullah İsrail'e ait askeri mevziyi kamikaze İHA ile vurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri noktasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan Sinaim bölgesinde yeni kurulan topçu atışı mevzisi kamikaze İHA ile vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda, topçu mekanizmasıyla orada görevli askerlerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi.

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