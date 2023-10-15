Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı daha vurdu
Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın daha güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah Hareketi, sabah saatlerinden bu yana Lübnan üzerinden İsrail'e gerçekleştirdiği güdümlü tanksavar füze saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, İsrail sınırı üzerinde yer alan Hanita yerleşim biriminde konuşlu İsrail'e ait "Merkava" tipi 2 tanka güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtilirken, olayda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edildi.
Hizbullah açıklamasında, söz konusu saldırının İsrail bombardımanında ölen Lübnanlı gazeteci İssam Abdullah ile 2 Lübnanlı sivil için gerçekleştirildiği ifade edildi.
İsrail'e ait 5 askeri noktaya silahlı saldırı
Öte yandan Hizbullah milislerinin sınırda İsrail'e ait 5 askeri noktaya silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, sınır üzerinde çatışmaların çıktığı ve İsrail'in Cel el-Alem, Birket Rişe, Ramya, Manara ve Abaad bölgelerindeki askeri noktalarına silahlı saldırılar düzenlendiği ifade edildi.