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Dünya Hizbullah İsrail SİHA'sını düşürdü
Dünya

Hizbullah İsrail SİHA'sını düşürdü

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:34:00 -
Hizbullah İsrail SİHA'sını düşürdü

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü bildirdi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Meyadin tv'nin internet sayfasındaki haberde, Hizbullah'ın, İsrail'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, SİHA'nın, düşürülmeden önce Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hunin ve el-Malikiye köyleri üzerinde uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

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