  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail kanalından akılalmaz iddia! 'Türkiye'den satın aldık' diyerek ortalığı karıştırmaya başladılar

Minareyi çalan kılıfını uydururmuş! İsrail işlediği katliamı İslami Cihat’ın üzerine attı Bu suçun bedelini ödeyeceksin İsrail

Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Bütün Müslümanların uyanışına vesile olsun: Ayasofyada gıyabi cenaze namazı kılındı: Bu resme iyi baksınlar

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Sen ne utanmaz bir karısın be! Filistin’le ilgili o çıkışı herkesi çıldırttı! Saç baş yoldurtacak sözler

Erdoğan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ses getirecek adım! Milli Muharip Uçak'ı üreten TUSAŞ dünya devi ile anlaştı

Ahmet Hakan, o kepazelikleri yüzlerine vurdu! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Duyarsız kalma... Filistin'e yapılan saldırılar yüreğimizi yakıyor: Eğlence etkinlikleri ve konserler iptal ediliyor
Gündem Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı
Gündem

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:39:00 -
Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyeddin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırıyı önceden planladığını söyledi.

Haşim Safiyeddin, İsrail'in hastane saldırısını kınamak ve Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmak için Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen gösteride konuştu.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirten Safiyeddin, "Hastaneyi hedef alan bombardıman, saldırının önceden planlandığını doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Safiyeddin, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planlarının başarılı olamayacağını dile getirdi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

400 Filistinli aile yok edildi!
400 Filistinli aile yok edildi!

Gündem

400 Filistinli aile yok edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23