Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Hüseyin Ahmed Yahya, Musa Hasan Şayt ve Cihat Musa Şayt adındaki Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.
Ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 137'ye yükseldi
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 137'ye yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.