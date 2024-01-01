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Dünya Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma
Dünya

Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma

Yeniakit Publisher
2024-01-01 22:45:00 -
Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hüseyin Ahmed Yahya, Musa Hasan Şayt ve Cihat Musa Şayt adındaki Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 137'ye yükseldi

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 137'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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