Hizbullah: ABD'nin Cibran Basil hakkındaki yaptırımları Lübnan'a karşı açık bir müdahaledir

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Hizbullah Örgütü, ABD'nin, eski Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil'i yaptırım listesine almasını kınadı.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın siyasi ve açık bir müdahale olduğu ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ABD dünyada aşırılık ve terörün sponsorudur yolsuzluğu, bozgunları ve dikta ile yönetilen devletleri destekleyen, tüm yollarla onlara arka çıkan himaye edilmesi gerektiğine inanan bir devlet olarak yolsuzlukla mücadelede söz söyleme hakkına sahip en son devlet ABD'dir. Bu son karar, Lübnan'daki büyük bir siyasi grubu ABD'nin şartlarına ve diktelerine boyun eğdirmeyi hedeflemektedir."

Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Basil, Twitter hesabından ABD'nin kendisini yaptırım listesine almasına dair yaptığı açıklamada, "Ne yaptırımlar beni korkutur ne de sözler beni cezbeder. Kendim için Lübnan'ı feda etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnanlı politikacı için "yozlaşmış" ifadesini kullandığı dünkü yazılı açıklamasında, Basil'i yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

Yaptırım gerekçesine ilişkin Pompeo, "Dünyanın farklı bölgelerindeki ciddi insan hakları ihlallerinin ve yolsuzlukların parçası olması sebebiyle Kürsel Magnitsky Yasası gereği Basil'i yaptırım listesine alıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların, "Basil'in yolsuzluğa ve Hizbullah ile ilişkilere karışması kapsamında uygulandığını" ifade etmişti.



Şii Emel Hareketi mensubu eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile Hristiyan Marada Partisi mensubu eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus da Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle 8 Eylül'de ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmıştı.



