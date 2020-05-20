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Hizan’da sınava girecek öğrencilere maske desteği

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesindeki usta öğreticiler, sınavlara girecek öğrencilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 500 adet maske üretiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:13:55 -
Hizan’da sınava girecek öğrencilere maske desteği

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesindeki usta öğreticiler, sınavlara girecek öğrencilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 500 adet maske üretiyor.


Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, küresel bir tehdit oluşturan korona virüse karşı kurumda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Özdemir, Çin’de ortaya çıkan ve ülkemize de yayılan korona virüs salgınıyla mücadele için maske üretimine başladıklarını söyleyerek, “Giyim üretim teknolojileri bölümü usta öğreticilerimiz gönüllülük esasına dayalı olarak maske dikimi yapmaktadırlar. Günde ortalama 500 adet maske üretimi planlanmaktadır. Müdürlüğümüzde üretilen maskeler; LGS, açık öğretim ve bursluluk sınavına girecek öğrenciler için hazırlanmaktadır. Maske üretimi için desteklerini bizden esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemalettin Güngör ve usta öğreticilerimize maddi ve manevi desteklerinden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanıncaya kadar devam edecek" dedi.

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