Hız yapan 265 sürücüye ceza yağdı Balıkesir’de trafik polisleri hız yapan sürücülere ceza yağdırdı.

Balıkesir’de trafik polisleri hız yapan sürücülere ceza yağdırdı. Trafik polisleri yaptıkları denetimlerde 265 sürücüye 77 bin 679 lira para cezası uyguladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yollarda radarla hız denetimi yaptı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye 77 bin 679 TL ceza yazıldı. Trafik ekipleri ayrıca 2 aracı trafikten men etti.

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