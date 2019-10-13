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Hız tutkunları Antalya'da

Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen otodrag yarışlarında, 12 şehirden 43 otomobil tutkunu mücadele etti.

13 Ekim 2019 Pazar 19:33
Hız tutkunları Antalya'da

Antalya'nın Kepez ilçesindeki drag pisti, hız tutkunlarını ağırladı.

Odabaşı Mahallesi'nde geçen yıl hizmete giren Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen otodrag yarışlarında 12 şehirden 43 otomobil tutkunu, birincilik kupası için mücadele etti.

Kepez Belediyesince düzenlenen otodrag yarışlarına, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Mersin, Aydın, Konya, Denizli, Sakarya, Isparta ve Antalya'dan yarışçılar katılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi tamamlamayı hedefledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, motor sporlarının merkezi olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade etti.

Tütüncü, önümüzdeki hafta farklı bir kültürel etkinlik, sonrasında da motodrag yarışlarıyla bir araya geleceklerini anlattı.

İnsanların sevgi diliyle hitap ettiği zaman hayattan keyif alacaklarını vurgulayan Tütüncü, "Bu tip etkinliklerle daha sık beraber olacağız. Önümüzdeki süreçlerde motor sporlarında ulusal ve uluslararası başarılar kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:33
  1. Sakarya
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Isparta
  7. Denizli
  8. Bursa
  9. Balıkesir
  10. Aydın
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. drag
  14. Kepez Belediyesi
  15. Anadolu Ajansı

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