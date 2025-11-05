  • İSTANBUL
Yerel Hız denemesi faciaya dönüştü! Önce duvara ardından park halindeki kamyona çarptı!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle hız denemesi yapan bir sürücü, kontrolü kaybederek önce bir duvara, ardından da park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde N.E. adlı sürücü, 38 ABT 038 plakalı Tesla marka otomobilinin hızını denemek için kırmızı ışıkta gaza baştı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. önce bir apartmanın duvarına, daha sonra park halindeki 42 ANA 669 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'yi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ısı ve gaz ölçümü yaparken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

