HİTÜ Rektörü Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Öztürk, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un Zaferi", haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğraflarına oy kullandı.

AA'nın Türkiye'yi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil ettiğini dile getiren Öztürk, Ajansın çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik etti.

Öztürk, 2020 yılının her yönüyle unutulmayacak bir yıl olduğunun altını çizerek, "2020 yılının çoğu konuda milat olduğunu söyleyebiliriz. Hayırla yad edeceğimiz çok az şey varmış gibi görünse de güzel nüansları Anadolu Ajansımız fotoğraflarla yakalamış. AA'nın tarihe not düşen bu güzel çalışmalarla Türkiye'nin gururu olacak şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğine inanıyorum." dedi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların 2020 yılını özetlediğine dikkati çeken Öztürk, "Maalesef Kovid-19 ile ilgili yaşadığımız tecrübelere dair birkaç seçimimiz oldu. Uluslararası anlamda bizi öne çıkaran çalışmalarla ilgili de seçimimiz oldu. Ayasofya'mızın tekrar ibadete açılması, milletle kucaklaşması şahsım adına 2020 yılını iyi hatırlamak için önemli." diye konuştu.