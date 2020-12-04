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Dünya 'Hitler'in kafatası parçası' iddiası! Tarihi sergide sergileniyor
Dünya

'Hitler'in kafatası parçası' iddiası! Tarihi sergide sergileniyor

Moskova'daki tarihi bir sergide, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in kafatası olduğu iddia edilen bir parça da sergilendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:32:00 -
'Hitler'in kafatası parçası' iddiası! Tarihi sergide sergileniyor

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in kalıntıları arasında olduğu söylenen bir kafatası parçası, Moskova'daki tarihi bir sergide sergileniyor.

Kafatası parçası, bir sergi kapsamında Moskova'da Rus Devlet Arşivince basın mensuplarına açıldı. Ziyaretçiler 31 Ocak tarihine kadar bu saklı arşivi görme şansına sahip olacak.

Kamuoyuna açılan diğer öğeler arasında, Bolşeviklerin son Rus imparatoru II. Nikolay ve ailesini 1918 yılında infaz etmek için kullandıkları mermiler ve süngüler de bulunuyor.

Life.ru sitesine göre, arşiv yetkilileri kafatası parçasının "Hitler'in sözde kalıntılarının" bir parçası olduğunu söyledi. Sergide ayrıca, Hitler'in ölümüyle ilgili soruşturmadan elde edilen Sovyet gizli belgeleri de yer alıyor.

Hitler, 30 Nisan 1945 tarihinde Sovyet birliklerinin Berlin'i ele geçirmesinden birkaç gün önce intihar etti ve Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nı fiilen sona erdirdi. Vücudu benzinle ıslatılmış ve yakılmıştı.

Hitler'in kalıntıları 1946 senesinde Almanya'nın Magdeburg kentine gömüldü. Sovyet hükümeti, mezar alanının Hitler'in takipçileri için bir simge haline gelebileceğinden endişe duymaya başladı, bu yüzden kalıntıları 1970'te gizlice kazıp yok etti.

Sovyet yetkililer, Nazi liderini teşhis etmek için kullanılan kafatası ve çene parçalarını saklamaya karar verdiler.

Yıllar geçtikçe, intihar hikayesinin gerçekliği hakkında spekülasyonlar ortaya çıktı. 2009'da Amerikalı araştırmacılar, Moskova'da sergilenen kafatası parçasının aslında Hitler'e ait olmadığını iddia etti.

Bununla birlikte, Rusya Federal Güvenlik Servisi (KGB'nin devamıdır) Arşiv Başkanı Vasily Hristoforov, o dönemde yapılan Sovyet adli tıp soruşturmasının şu anda Moskova'da saklanan kalıntıların Nazi liderine ait olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Kaynak: star.com.tr

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