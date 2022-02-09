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Aktüel Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir?
Aktüel

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir?

Son günlerde pek çok kişi Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin kim olduğunu araştırıyor. Mehmet Azimli kimdir görevi nedir?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:42:00 -
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin 2008 yılında yayımladığı "Siyeri Farklı Okumak" kitabıyla ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İlahiyat Fakültesinde görevli bir akademisyenin siyer alanına dair yazdığı kitaptan bazı bölümlerin son günlerde sosyal medya mecralarında gündeme geldiği anımsatılan açıklamada, "Açıkça ifade etmek gerekir ki, söz konusu kitapta sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir?

Mehmet Azimli 1968yılında Konya'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Sille'de tamamlayan Azimli, orta öğrenimini Konya İHL’de tamamladı. 1991’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1991-1998 yılları arasında Ordu-Ulubey İHL’de ve Konya-Karapınar İHL’de çalıştı. Selçuk Üniversitesi’nde 1994’te yüksek lisansını, 1999’da doktorasını tamamladı. 1998-2012 yılları arası Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilimdalı’nda çalıştı. 2005 yılında doçent oldu. Yazdığı eserler yüzünden geciktirilen profesörlük unvanını 2013 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aldı. Azimli, üç çocuk sahibi olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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