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Histerik kişilik bozukluğu nedir?

Histerik kişilik bozukluğu günümüzde en sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklar arasındadır. Çevrenizde yoğun duygular yaşayan ve davranışları çok aşırıya kaçan kişiler varsa, bu kişilerin histerik kişilik bozukluğu yaşadığını anlayabilirsiniz.Freud bu hastalığıtanınabilen bir nevroz olarak tanımlamışır. Peki histerik kişilik bozukluğu nedir?

26 Şubat 2019 Salı 18:49
Histerik kişilik bozukluğu nedir?

Histerik kişilik bozukluğu günümüzde en sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklar arasındadır. Çevrenizde yoğun duygular yaşayan ve davranışları çok aşırıya kaçan kişiler varsa, bu kişilerin histerik kişilik bozukluğu yaşadığını anlayabilirsiniz. Freud bu hastalığı tanınabilen bir nevroz olarak tanımlamışır. Peki histerik kişilik bozukluğu nedir?

Histerik kişilik bozukluğu nedir?

Histrionik kişilik bozukluğu Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından genellikle yetişkinliğin ilk dönemlerinde başlayan, aşırı duygusallık ve dikkat çekmek, çevresi tarafından onay arama ihtiyacının yüksekliği ile kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Narsistlerden farklı olarak çevreleriyle ilişkilerinin her dakikasına dikkat ederler.Histerik (Histirionik) kişilik bozukluğu olan bireyler genel olarak şöyle tanımlamak mümkün:Görünümlerine önem veren, renkli, çevrelerine karşı olumlu izlenim bırakmaya çalışan, dikkatleri üzerine çekmeye isteği ve çabası olan, bu nedenle ilişkilerinde etkileyici tutumlar sergileyen, olayları olduğundan daha abartılı yaşayan çoğu zaman dramatize eden, iş birliği kurup çabuk arkadaş edinebilen fakat bir o kadar da kendilerini çabuk reddedilmiş hisseden bireylerdir. Bireyler duygularını uygunsuz ve abartılı sergileyebilirler. Duygularında ani değişimler görülebilir. Sürekli bir yenilik ve heyecan arayışı içinde olabilirler. Sıradan günlük olaylar karşısında sıkkınlık yaşayabilirler.

Tedavisi var mıdır?

Histeri belirtilerinin çözülüşü genellikle kendiliğinden olmakla birlikte içgörü kazandırmaya yönelik destekleyici terapi yada davranış terapisi ile desteklenebilir. Tedavi öncesinde hastanın çok iyi bir değerlendirmesi yapılarak bedensel bir hastalığının bulunmadığından emin olunmalıdır. Tedavi, temeldeki sorunun giderilmesiyle olasıdır.

Hastanın psikoterapi önerisine direnç göstermesi durumunda zorlanma yaratan etken üzerine odaklanIlabilir. Hastaya yakınmalarının hayali olduğunu söylemek çoğu zaman durumu daha da kötüleştirir.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:49
  1. Histerik kişilik bozukluğu
  2. Histerik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?
  3. Histerik kişilik bozukluğu nedir?
  4. Histerik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
  5. histeri
  6. psikolojik sorunlar
  7. psikolojik hastalıklar
  8. psikoloji

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