Histamin alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Histamin İntoleransı olanlar ne yapmalı?

Histamin nedir?

Bağışıklık sisteminin ve midenin düzgün çalışmasını sağlayan histamin, organik bir nitrojen bileşenidir ve doğal bir amino asit olan histidinden türer. Aynı zamanda nörotransmitter yapıya sahip olan madde, beyin hücrelerinin iletişiminde önemli rol oynar.

Vücuda giren herhangi bir patojen mikroorganizmaya karşı cevap oluşturan bazofiller ve mast hücreleri, bu cevap esnasında histamin üretir. Histamin kılcal kan damarlarını daha geçirgen bir hale getirerek beyaz kan hücrelerinin daha hızlı hareket etmesini sağlar ve enfeksiyonlara karşı mücadeleyi destekler.

Uyanık durumdayken daha yüksek oranda, uyurken ise daha az oranda histamin salgılanır. Ayrıca histamin serotonin salgılanmasını da uyararak depresyonu engeller. Antihistaminik ilaçlar, histamin salgılanmasını kısıtlayıcı etki gösterdiği için uyku hissi oluşur. Histamin hormon türevi bir maddedir ve insan vücudu tarafından yeterli miktarda sentezlenmektedir. Ancak histamin yetersizliği durumlarında, histamin içeren gıdalar tüketilmesi gerekebilir.

Histamin alerjisi nedir?

Histamin sağlık için son derece mühimdir. Fakat histamin seviyesinin yükselmesi halinde durum daha ciddi bir hal alabilir. Bu duruma histamin alerjisi denir. Histamin alerjisi vücutta bulunan histamin seviyesinin artması veya mevcut seviyeye vermiş olduğu anormal tepkidir.

Histamin alerjisi belirtileri nelerdir?

Histamin alerjisinin belirtileri şu şekildedir: Döküntü, kaşıntı, bitkinlik, yorgunluk, tansiyon düşmesi, kas ağrısı. Gözlerde kaşınma, sulanma, akma, hapşırma, baş ağrıları veya migren, ürtiker, kusma, mide bulantısı, kulak ve burun kaşıntısı, burun akıntısı, yüz kızarması. ishal, sıcak basması, gaz, nefes almada zorluk, uykuda dalma zorluğu, regl düzensizliği.

Histamin alerjisi olanlar ne yapmalı, ne yememeli?

Histamin alerjisi olan vatandaşlar; histamin fazlalığı olup sentezlenmesini sağlayan gıdaları yememelidir. Yıllanmış peynir türleri, bira, maya içerikli besinler, ıspanak, lahana turşusu başta olmak üzere turşular, yoğurt, zeytin, krema, ketçap, mayonez, sirke ve sirke içerikli sosların hepsi, salam, sosis, konserve besinler, pastırma, hindi, tavuk, balık, füme et, işlenmiş olan etler, mantar, patlıcan uskumrugiller, ton balığı, bekleyen meyve suları, hamsi gibi besinlerin hepsi histaminin yükselmesine neden olacak besin türleridir. Histamin seviyesi yüksek olan bireyler; bu tür besinleri tüketmemelidir.

Histamin vücutta ne yapar?

Histamin vücudumuzda bağışıklık sistemi, sindirim ve merkez sinir sisteminin çalışmasında rol oynayan bir kimyasal madde. Bir nörotransmiter olarak vücudumuzdan gelen önemli mesajları beyine taşıyor. Aynı zamanda mide asidinin salgılanmasını uyaran histamin, midedeki sindirime yardımcı olur.

Vücutta histamin neden artar?

Çiçek ve ev tozu, hayvan tüyü, türlü kimyasal maddeler histamin alerjisine sebep olabilmektedir. Yumuşak kasların kasılmasına neden olan alerji; soluk alıp vermeyi güçleştirerek, ölüme kadar gidebilir. Histamin maddesi salınımı gerçekleşmediği zaman alerjen maddelere maruz kalan vücuttaki alerjiler artar.

Histamin kaç olmalı?

Histaminin normal düzeyleri 0.3-1.0 ng/mL, DAO düzeyleri 3 U/ml üzerinde, mümkünse 10 U/ml üzerinde olmalıdır. DAO enzimi düşük kimselerde histamin intoleransı görülür. DAO enzimi, bağırsaklarda ince bağırsak mukozası hücreleri tarafından üretilir.