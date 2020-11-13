Hisseleri “MSCI Turkey” endeksinde

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, holdingin gösterdiği performans nedeni ile yabancı yatırımcıların dikkatini üzerine çektiğini söyledi. Alaboyun, Morgan Stanley’in Amerika’nın en büyük yatırım bankası olduğunu ve yatırımcılarını bütün dünyada doğru hisselere yatırım yapma konusunda yönlendirdiğine dikkat çekti. Alaboyun 2018 yılında da Bera Holding’in Avrupa’daki yatırımcıların itibar ettiği FTSE TURKEY endeksine alındığını hatırlattı. FTSE endeksinin açılımının Financial Times Stock Exchange Turkey olduğunu belirten Alaboyun, gerek FTSE’nin gerekse MSCI’in yatırımcılarına bir hisseyi önermeden önce uzun süre bu şirketleri birçok yönden izlediğini, şirketin yatırımlarını ve bilançolarını incelediğini dile getirdi.