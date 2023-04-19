'Hisse senetleri tehlikeli bölgede!'

ABD borsalarında uzun süredir düşüş eğilimi gösteren Morgan Stanley stratejistleri, kendilerini yeniden hatırlatıyor. Değerlemelerin yanıltıcı olmaması gerektiğini söyleyen stratejistler, hisse senetlerinin risk altında olduğunun altını çiziyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, üst düzey Morgan Stanley Stratejisti Lisa Shalett, hisse senetlerinin bir Fed duraklamasını çoktan fiyatladığı için tehlikeli bir bölgeye girdiğini ifade ediyor.

Ayı piyasası rallisi devam ediyor

Insider’dan George Glover’ın haberine göre, Morgan Stanley Wealth Management Baş Stratejisti Lisa Shalett, yatırımcılar gelecekteki rallileri ateşleyebilecek potansiyel iyi haberleri zaten fiyatladıkları için borsa değerlemelerinin şu anda tehlikeli göründüğünü söylüyor.

CIO Lisa Shalett, yaptığı açıklamada, piyasaların şimdiden Fed'in faiz artırım patikasından bir duraklamaya gittiğini, düşen enflasyonu ve düşük reel faiz oranlarını hesaba kattığını ve bunun da hisse senetlerinin daha fazla kazanç elde etmesini olasılık dışı hale getirdiğini belirtiyor.

Yatırımcılarıyla paylaştığı araştırma notunda Shalett, “Hisse senetlerindeki ayı piyasası rallisi devam ediyor ancak Fed faiz artışları, düşen manşet enflasyon ve düşük reel faiz oranları hakkındaki iyi haberlerin çoğu iskonto edildi” diye yazıyor. Shalett, “Özellikle aşırı değerlemeleri destekleyen düşük faiz oranlarının sürdürülebilirliği etrafında fiyatlanan çok fazla iyimserlikle, tehlikeli bir aşamaya giriyoruz” diye ekliyor.

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Hatırlanacağı üzere hisse senetleri 2023 yılına sevinç gözyaşlarıyla başladı. S&P 500 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 8 oranında arttı ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq’ta artış yüzde 16’yı buldu.

CME Group'a göre, Fed'in duraksamasına ilişkin umutlar ralliyi körüklüyor ve yatırımcıların yüzde 80'inden biraz azı Fed’in faiz artırım kampanyasını Haziran ortasına kadar tamamlamasını bekliyor. Genel kabul olarak yatırımcılar, şirketlerin borçlanma maliyetlerinin artması ve nakit akışlarını giderek daha fazla tüketmesi konusunda artık endişelenmeleri gerekmiyorsa, hisse fiyatlarını yükseltme yoluna gidiyor.

Kötü ekonomi haberleri artık borsalar için de kötü

Hisse senetleri, kırk yılın en yüksek seviyelerinden geri çekilen enflasyon sayesinde de yükseliyor. Ayrıca, pek çok şirketin geçen yıl yüksek borçlanma maliyetlerinin karları üzerindeki etkisini dengelemek için fiyatları yeterince artırmayı başardığı da görülüyor.

Yatırımcılar Fed'in sıkılaştırma kampanyasına yakında geri dönmek zorunda kalacağına bahse girerken, ekonomiyle ilgili olumsuz manşetler bu yıl hisse senetlerini yukarı itme eğilimi taşıyor. Ancak Shalett'e göre, piyasaların Fed'in duraksamasına ve düşen enflasyona ilişkin iyimserliği tamamen fiyatlandığına göre, bu durum artık değişmek üzere olabilir. Shalett, “Kötü ekonomik haberler artık borsa için kötü” diye yazıyor ve yumuşayan bir iş piyasası, iflaslardaki artış ve borç vermedeki yavaşlamanın borsalarda satışları tetikleyebilecek endişe verici manşetler olduğunu vurguluyor.