Hisse senedi işlem hacmi ilk çeyrekte 5 trilyon lirayı aştı

Yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına artan ilgisi, işlem hacimlerini rekor seviyelere taşıdı. TSPB tarafından açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verileri, hisse senedi piyasasında tüm zamanların en yüksek işlem hacminin gerçekleştiğini ortaya koydu. TSPB’nin aracı kurumlardan derlediği verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacmi, geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık 2,5 kat artarak 5,2 trilyon liraya çıktı. TSPB verileri, bu yılın ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet ve opsiyon haricinde tüm piyasalarda işlem hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttığını da ortaya koydu. Yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği pay piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı. Yaşanan artışa rağmen bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, işlem hacminin yüzde 74’ü yerli yatırımcılar, yüzde 26’sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.