Hisse sahipleri dikkat! Borsada yön nereye?

Bayram öncesi 1,5 günlük kısa haftayı tüm zamanların zirvesinden kapatan Borsa İstanbul’un, İran-İsrail arasında yaşanan gerilime nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

İran'ın cumartesi günü İsrail topraklarına insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu'daki gerilim tırmandı. İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna düzenlediğinden şüphelenilen saldırıya doğrudan bir yanıt olan saldırı, potansiyel bir bölgesel çatışma endişelerini arttırdı.

Bayram öncesi 1,5 günlük kısa haftanın ilk işlem gününde de yükselişine devam eden endeks geçen haftayı yüzde 2,03 artışla 9 bin 814 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamladı. Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre, uzmanlar bayram sonrası yükselişin devam etmesini beklerken, özellikle yabancıların dönmesiyle yeni bir ralli döneminin başlayabileceğine işaret ediyor.

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50’ye çıkarmasıyla birlikte hızlı bir yükseliş trendine giren mevduat faizlerinin borsanın seyrini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Geçtiğimiz hafta bankaların 1 ile 3 ay dönem için Türk lirası cinsinden mevduata uyguladığı faiz oranı yüzde 59,5’ten yüzde 64,3’e çıktı. Merkez Bankası’nın son günlerde güçlü alımlarına rağmen dolar/TL kuru 32,35 seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın bu dolar alımlarının sebebi olarak yüklü bir yabancı fon girişi olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca hisse senedi piyasalarında beş hafta üst üste yabancı çıkış yaşandıktan sonra son iki haftada yüklü alımlar geldi. 22 Mart haftasında 429 milyon dolar ve 29 Mart haftasında 267 milyon Dolar yabancı alım gerçekleşti. Sadece mart ayının ikinci haftasındaki yabancı alımı 696 milyon dolar oldu. Türkiye’nin risk priminde de iyileşmenin devam etmesini bekleyen uzmanlar yabancı ilgisinin bayram sonrası hızlanacağı görüşünde.

Analistler, küresel pay piyasaların, İran-İsrail arasında yaşanan gerginliğe negatif tepki vermesini bekliyor. Uzmanlar bu gerginliğin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 900 seviyesinin direnç, 9 bin 700 ve 9 bin 600 puanın destek konumunda olduğunu söylüyor.

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