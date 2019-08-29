Hisarcık’ta Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.29 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.
İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 20 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Turnuvası sonunda; Osman Koca birinci, Halil Kaya ikinci ve Murat Kızılçay üçüncü oldu.
Turnuvada dereceye giren sporculara Gençlik Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve Spor Uzmanı Mehmet Ali Atıcı tarafından madalya verildi.
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