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Hisarcık’ta ’Okul Güvenliği’ toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Okul Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
Hisarcık’ta ’Okul Güvenliği’ toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Okul Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Kaymakam Hasan Musab Okatan Başkanlığı’ndaki toplantıda, ilçe ve köylerde eğitim veren okullarda öğrencilerin güvenliği için alınması gereken tedbirler ele alındı. Verilen bilgiye göre toplantıda; Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışıla bilirliğinin kontrol edilmesi ve Kent Yönetim Sistemine entegrasyonunun tamamlanması konuları ile, diğer okullarda KGYS’ ye entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması, çocukların servislerle güvenli bir şekilde taşınmasına yönelik tedbirlerin alınması ve denetlenmesi, hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi, okul çevrelerinde bulunan internet cafe gibi yerlerin denetlenmesi, özellikle okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi ile amaca yönelik her türlü ilave tedbirin alınması hususlarında konu başlıkları görüşülüp kararlaştırıldı.


Toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
  1. doğa

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