Hisarcıklıoğlu’ndan net mesajlar: Emeğin değil rantın vergisini artıralım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirildi. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2018 bütçe harcamaları ve kesin hesabı müzakere edilerek onaylanırken, 2020 bütçe teklifi de görüşülüp onaylandı.

Hedefler için gayretli çalışma

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı istiklal mücadelesinin 100. yıl dönümünde ekonomik alanda istikbal mücadelesi verildiğine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de de Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan program ve alınan tedbirlerle ekonomik durgunluğun aşılmasının, büyümenin yeniden başlamasının beklendiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu sıkıntılı dönemde oda-borsa camiası olarak hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirterek, “Odalarımız ve borsalarımız yıl sonu için verdikleri hedefleri yakalamak için gayretle çalışıyor” dedi.

“Faiz ve döviz istikrara kavuşacak”

Firmaların finansmana erişim ve yüksek faizler nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Bizi bankaların eline düşürmeyin, yüksek faize mahkum etmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye karşı oluşturulmak istenilen olumsuz algının önüne geçileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şu önerilerde bulundu: “Faiz ve döviz istikrara kavuşacak. Yeni kalkınma planı ile birlikte Sanayi Politikası ve Yatırım Teşvik sistemini de yenileyelim. Bölgesel kalkınma ajansları ile belediye faaliyetlerini değil özel sektör yatırımlarını destekleyelim. Ekonominin yüzde 60’ı olan iç tüketimin canlanması sağlayalım. Tarım ve hayvancılık politikamızı tarafların mutabakatıyla hazırlayalım. Önceliğimiz üretim planlaması ve üretim hacmini artırmak olsun. Vergi politikamızı değiştirelim. Üreticinin, girişimcinin, sanayicinin üzerindeki yükü azaltalım. Emeğin değil rantın vergisini artıralım.”

l Dünyada büyüme oranlarının gerilemesine korumacılık ve Trump’in açıklamaları neden oluyor.

l Kayserililerin “Yakınma yetin” diye bir sözü var. Biz de yakınmıyor, yetiniyoruz.

l İstihdamı arttırmak için odalar ve borsalar canla başla çalışıyor.

l Hükümetimiz de teşvikleriyle istihdama katkı yapıyor.

l KOBİ’lerin krediye erişimini de kolay kılacak adımlar atıyoruz.

l Ekonomide yeniden atılım için çalışmalar yapıyoruz.

l Finansmana ulaşıma güçlük çekiyoruz.

l Bizi yüksek faize mahkum etmeyin.

l Ülkemizde ve kamuda yerli ürün kullanımı artırılmalıdır.

l Nisan ayında sona eren istihdam teşviki devam etmelidir.

l Kısa çalışma ödeneği üç aydan altı aya çıkarılmalıdır.

l Kıdem tazminatı konusunda tüm tarafların mutabakatı temin edilmelidir.

l Ekonomiye odaklanılmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB tarafından 8 kategoride düzenlenen proje yarışmasında birinci olan oda ve borsaların yöneticilerine ödüllerini verdi. Hisarcıklıoğlu da Erdoğan’a tablo hediye etti.

“Teşvikler devam ettirilmeli”

TOBB Ekonomi Politikası Komisyonu Başkanı Nurettin Karslıoğlu da ihracat artışın mutlu edici olduğunu belirterek, “Dış talepte yukarı yönlü oynamanın devam etmesi memnuniyet vericidir” dedi. İhracatta verimliliğin esas alınması gerektiğini ifade eden Karslıoğlu, “İhracatı ithal girdili ara mallarla yapmaktan kurtulmalıyız. Yani yerli ürün üretip satmak durumundayız” diye konuştu. Girişimcilere tarihi istihdam teşvikleri sunulduğunu ifade eden Karslıoğlu, bu teşviklerin devam ettirilmesini istedi. Nurettin Karslıoğlu, “İstihdam Seferberliği çok ama çok önemlidir, büyümenin önünü açacaktır. Seferberlikle üretim, yatırım ve istihdam artacak” değerlendirmesinde bulundu.